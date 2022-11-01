Подозревали в покушении на изнасилование. Дело о хулиганстве рассмотрел облсуд

Ситуация, обстоятельства которой сейчас рассмотрели в административном суде Костаная, произошла в июне 2021 в одном из офисных зданий.

Её участниками стали 56-летняя женщина-охранник, и сотрудник одного из учреждений, которое расположено в этом здании. Имя потерпевшей мы не будем называть по этическим соображением. А обвиняемый сам выразил нежелание появления своего изображения на экране, и озвучивания его фамилии, не смотря на то, что дело рассматривалось в открытом режиме.

«12 июня в 00:00, по улице Гоголя 75, гражданин Т. 1986 года рождения, умышленно нанес телесные повреждения гражданке М. в виде внутреннего кровоизлияния передней поверхности шеи, кровоподтек передней поверхности грудной клетки справа, левого предплечья, которое в совокупности причинили легкий вред здоровью», — зачитала судья Асемгуль Амиргалиева.

В самом начале рассмотрения потерпевшая сторона заявила ходатайство о прекращении данного административного материала, так как в действиях 36-летнего обвиняемого, по их мнению, усматриваются признаки уголовного правонарушения. По словам адвоката Аделины Морозовой, изначально её 57-летняя подзащитная, обратилась в полицию с жалобой на причинение ей насильственных действий сексуального характера. Но полиция полтора года назад возбудила дело о покушении на изнасилование.

«Ваша Честь, считаю, что в данном случае, рассматривая дело по телесным повреждениям , никак нельзя игнорировать действия Т. по демонстрации им своих гениталий в общественном месте в присутствии М., и, так как данные действия охватывались одним умыслом, и производились единовременно, считаю, что в данном случае, как раз присутствуют действия уголовно наказуемого деяния», — отметила адвокат Аделина Морозова.

Обвиняемый в суде отрицал все, на что указывала потерпевшая, и даже нанесение телесных повреждений. Это, по его словам, произошло случайно, когда он хотел отобрать у женщины телефон, по которому она вызывала полицию.

— Ну, вы не отрицаете, что вы были в состоянии алкогольного опьянения?

— Я не отрицал.

— А, в части доводов потерпевшей стороны?

— Ну, доводы выдуманные. Они говорят, что я гениталии показывал. Я ничего не показывал.

В итоге ходатайство потерпевшей стороны о прекращении рассмотрения дела, и отправке его на доследование, было отклонено. Но подсудимого в совершении хулиганства, суд постановил считать виновным.

«И наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Срок административного ареста исчислять с момента фактического задержания», — зачитала решение судья.

На решение суда может быть подана жалоба в течение 10-и суток.

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