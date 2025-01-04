Проверку подозрительных мобильных переводов вместе со всеобщим декларированием не отменят в Казахстане – с 2025 года проверять будут всех. По каким критериям их будут выявлять, читайте на NUR.KZ.

Вместе со всеобщим декларированием в Казахстане поэтапно внедряли проверку операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, на наличие признаков получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

В частности, этот процесс заключается в том, что банки передают в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) индивидуальные идентификационные номера (ИИН) частных клиентов, которые получали «подозрительные» мобильные переводы.

Какие переводы считаются подозрительными

При этом признаком дохода от предпринимательства является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех месяцев подряд денежных средств от 100 и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

То есть получение большого количества мобильных переводов от узкого круга людей, например, от родственников или родителей одноклассников ребенка, еще не делает их «подозрительными».

Чтобы ИИН получателя передали в КГД МФ РК, на его счет долгое время должно поступать много переводов от совершенно разных отправителей. Проверке между тем подвергались казахстанцы, которые сдали «входные» декларации об активах и обязательствах по форме 250.

При этом в Казахстане планируют отменить четвертый этап всеобщего декларирования. То есть рядовые граждане не будут сдавать декларации. Будут ли проверять их мобильные переводы, нам ответили в Департаменте администрирования непроизводственных платежей и физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Отменят ли проверку мобильных переводов

Как оказалось, согласно законодательству, с этого года банки обязаны представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) или лиц, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

«Таким образом, с 2025 года мобильные переводы всех физических лиц, имеющих признаки предпринимательской деятельности, подлежат налоговому контролю независимо от наличия обязанности по представлению декларации по всеобщему декларированию», – ответили в ведомстве.

То есть проверять теперь будут всех казахстанцев, которые на свои банковские счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности, в течение каждого из трех и более месяцев подряд получали денежные переводы от ста и более разных лиц.

Для чего нужна проверка денежных переводов

В КГД МФ РК между тем отмечают, что данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, которые принимают платежи мобильными переводами на личные счета, являющиеся по сути незаконными.

«Вместе с тем следует отметить, что данные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях – переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям», – подчеркивают представители органов госдоходов.

Какое наказание грозит за незаконные переводы

Между тем, согласно нормам закона, предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За это на первый раз предпринимателям грозит предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), или 157 280 тенге в 2025 году.

Невыдача чека будет стоить предпринимателю от 15 до 50 МРП (от 58 980 до 196 600 тенге). За деятельность без регистрации ИП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 15 до 100 МРП (от 58 980 до 393 200 тенге), а за сокрытие доходов – штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов (при повторном нарушении – 300%).

Таким образом, несмотря на отмену всеобщего декларирования в Казахстане, мобильные переводы всех граждан все же будут проверять на наличие признаков предпринимательской деятельности. Если окажется, что получатель таким образом скрывал доходы, его ждет наказание.

@Автор: Екатерина Сохарева

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