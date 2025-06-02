Пока в Казахстане активно обсуждают устаревающее правило «100 переводов от разных лиц за 3 месяца», эксперты напоминают: на практике контроль за мобильными переводами ведется значительно шире — теперь он будет ежедневным. Кроме того, под прицелом легко могут оказаться и переводы между родственниками. О том, как именно проверяются такие транзакции и почему даже «подарки от мамы» могут заинтересовать налоговую, Digital Business поговорил с экспертом по налоговой безопасности Дмитрием Казанцевым.

Подозрительный перевод от мамы

— Когда мы с блогерами отстаивали позицию, что переводы между членами семьи — мама, папа, брат, сестра, дети — не являются доходом, это можно было доказать. Но все равно нужно понимать: даже если родственники перечисляют друг другу деньги, это видно в системах: через eGov, через другие базы. Родственные связи, особенно в первом круге, определяются легко.

За что могут наказать

— Финмониторинг, возможно, не заинтересуется мелкими переводами, но если, к примеру, мама переведет 100 миллионов тенге, тогда возникнет вопрос: откуда у мамы эти деньги? И это уже будет проверяться, особенно если вы заявите, что это подарок от мамы. Если у мамы ИП и официальный доход — вопросов не будет. Но если у нее ничего нет, вопросы появятся, — объяснил Дмитрий Казанцев.

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