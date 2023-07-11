USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Подпись главы Нацбанка снова появится на банкнотах

Подпись главы Нацбанка снова появится на банкнотах

Нацбанк подготовил изменения в Указ президента РК от 12 декабря 2018 года «Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге», сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дополнительными элементами дизайна банкнот являются:

  • серийный номер и год утверждения дизайна;
  • подпись председателя Национального банка Республики Казахстан, при котором утвержден дизайн банкнот;
  • надпись, предупреждающая об ответственности за подделку банкнот.

Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

Ранее в документе дополнительными элементами дизайна банкнот предусматривались только серийный номер и год утверждения дизайна.

Подпись главы Нацбанка была убрана с банкнот еще в 2016 году.

В обосновании к документу говорится, что нововведения вводятся в целях усиления функции гарантирования подлинности выпускаемых банкнот перед потребителем.

«Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре. Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег», — говорится в поянительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Бороться с саранчой в Костанайской области придется и в следующем году — Теринспекция сельского хозяйства
Следующая новость

Задержание полицейского с наркотиками: кого уволили в Костанае