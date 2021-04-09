Подписано новое постановление санврача Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 5 от 4 февраля 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения:

разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, со-боры, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума», «тарауих», «айт» намазов и «ауыз ашар», а так же торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67»;

разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе». Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 12 апреля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.