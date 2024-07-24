Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанае

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые на территории Костаная организовали подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции, запрещенной к обороту на территории Республики Казахстан.

В ходе обысков в местах производства и хранения обнаружены и изъяты самодельный аппарат для производства и розлива алкоголя, более одной тысячи литров спирта и более восьми тысяч бутылок водки, а также поддельные учетно-контрольные марки. Стоимость готовой изъятой продукции составляет около девять миллионов тенге.

«Незаконное производство заключалось в простом смешивании спирта и воды, после чего из одной бочки данная жидкость разливалась по бутылкам с разными названиями водочной продукции. Установлено, что произведенная суррогатная продукция распространялась на территории Костаная, Камыстинского, Аулиекольского и Костанайского районов», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статьям «Незаконное предпринимательство» и «Использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок.

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