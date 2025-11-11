USD 523.58 EUR 605.36 RUB 6.45

«Подработка в интернете» обернулась для подростков уголовным делом

— Сегодня, 10:53
Изображение для новости: «Подработка в интернете» обернулась для подростков уголовным делом

Фото пресс-службы ДП

Подростки 13–14 лет из сёл Щербаково и Качар помогали мошенникам зарабатывать миллионы тенге, активируя десятки SIM-карт и передавая их третьим лицам. Эти номера использовали для регистрации фейковых аккаунтов в мессенджерах и рассылки обманных сообщений вроде «Поверка счётчиков» и «Вам пришла посылка». По данным полиции, ущерб составил около 8 млн тенге.

Изображение 1 для "Подработка в интернете" обернулась для подростков уголовным делом

Фото пресс-службы ДП

Управление по противодействию киберпреступности Костаная возбудило уголовное дело. Изъяты мобильные телефоны и SIM-карты, подростки признали причастность. Устанавливаются все участники схемы. По аналогичной схеме действовали ещё пятеро школьников из Щербаково. Их родители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Напоминание полиции

Передача или аренда SIM-карт, зарегистрированных на других лиц, противоречит закону и часто используется в преступных целях. Даже «помощь в активации» может сделать вас соучастником мошенничества.



