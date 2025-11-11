Подростки 13–14 лет из сёл Щербаково и Качар помогали мошенникам зарабатывать миллионы тенге, активируя десятки SIM-карт и передавая их третьим лицам. Эти номера использовали для регистрации фейковых аккаунтов в мессенджерах и рассылки обманных сообщений вроде «Поверка счётчиков» и «Вам пришла посылка». По данным полиции, ущерб составил около 8 млн тенге.

Управление по противодействию киберпреступности Костаная возбудило уголовное дело. Изъяты мобильные телефоны и SIM-карты, подростки признали причастность. Устанавливаются все участники схемы. По аналогичной схеме действовали ещё пятеро школьников из Щербаково. Их родители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Напоминание полиции

Передача или аренда SIM-карт, зарегистрированных на других лиц, противоречит закону и часто используется в преступных целях. Даже «помощь в активации» может сделать вас соучастником мошенничества.

Средняя зарплата в РК превысила 429 тысяч тенге В третьем квартале 2025 года средняя месячная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге,...

Об отключении холодной воды предупредили костанайцев Как сообщает ГКП "Костанай-Су", в связи с аварийной заменой запорной арматуры по адресу ул. Гашека,...

Президент Токаев заявил об особом положении русского языка в Казахстане 11 ноября 2025 года в "Российской газете" опубликована авторская статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева накануне...