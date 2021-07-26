Подразделение единого контакт-центра 1414 появилось в Костанае

Костанайский филиал ЕКЦ 1414 уже принимает звонки. Запланировано, что в работе центра будут задействованы около 100 операторов, которые будут работать в две смены.
В работе единого контакт-центра задействованы операторы из всех областей Казахстана, но госкорпорацией «Правительство для граждан» принято решение увеличить число именно представительств Центра. На данный момент они открыты в Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях и в Нур-Султане.
«ЕКЦ в Костанайской области официально работает с 1 июля, и только наши операторы приняли за это время почти 60 000 звонков! В среднем на одного оператора в день приходится 120 звонков. При этом, количество звонков на 1414 ежедневно растет. Сейчас в планах увеличить их число примерно до 100, работать они будут в две смены. Мы ведем набор сотрудников, сейчас идут переговоры с вузами и сузами региона (мы предлагаем трудоустройство их выпускников), так же приглашаем костанайцев на вакантные должности. Все желающие получить стабильное место работы с полным социальным пакетом и возможностью образовательного и карьерного роста могут обратиться к нам; мы находимся по адресу: ул. Аменгельды 93а», — сообщил руководитель ЕКЦ НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Жанболат Сейдахметов.
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