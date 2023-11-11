Подрядчики, которые прокладывали в Костанае водопровод, не уложились в срок

Подрядчики, которые прокладывали в городе водопровод, не уложились в срок. Речь идет о двух объектах.

На реконструкцию инженерных сетей Костанай-су в этом году было выделено 270 миллионов тенге — это шесть объектов. На сегодня завершены только 3. Один завершат со дня на день, а два из них проблемные. Сроки выполнения работ заметно затянулись. На всех объектах прокладывали новый водопровод.

Ремонтные работы на улице Леонида Беды начались еще в июне, по плану подрядная организация должна была полностью завершить в сентябре. Но, до сих пор работы продолжаются. Сейчас они завершены только на 80%.

Как отмечают в Костанй-Су это произошло из-за того, что сначала подрядчику помешали дожди, затем долго ждали необходимый материал. Сейчас, чтобы завершить работы, им необходимо еще пару недель. Но, сейчас коммунальное предприятие судится с подрядчиком. И уже суд решит, продолжит ли работы подрядная организация, или же её признают недобросовестным и объект заберут. Аналогичная ситуация и на другом объекте по улице Урицкого. Здесь вообще работы должны были завершиться 16 августа. А по факту сегодня сделано лишь 66%. Отметим, что и тот и другой подрядчик не местные.

«У нас потребители на весь период работы находятся с водой. Мы прокладываем водопровод, параллельно существующему. Поэтому проблемы у жильцов с водоснабжением нету. Единственное, сроки по строительству просрочены. Такая ситуация сложилась, что мы подаем в суд. Суд решит, либо продолжить работы, либо завершить на стадии 80%», — говорит начальник планово-технического отдела ГКП «Костанай-Су» Жанболат Жуманбетов.

Как отмечает Жанболат Жуманбетов, если суд признает подрядчика недобросовестным, Костанай-Су будет вынуждено законсервировать объекты и продолжить на них работу уже в следующем году.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.