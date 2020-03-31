Подробная инструкция по получению выплаты в размере 42 500 тенге в связи с ЧП

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IT-штаб по борьбе с коронавирусом подготовил детальную инструкцию по получению выплаты в размере 42 500 тенге в связи с ЧП, передает ИА «NewTimes.kz».
Так выглядит процесс для людей которые работают сами на себя официально с уплатой социальных и пенсионных отчислений. Это люди, у которых есть ИП, которые занимаются частной практикой, оказывают услуги и являются плательщиками ЕСП и оказывают услуги по договорам гражданско-правового характера.
1. Авторизоваться на портале egov.kz при помощи ЭЦП или одноразовым паролем
2. В правом верхнем углу кликнуть на собственные ФИО, выбрать пункт «Электронные обращения»
3. В открывшемся окне нажать на кнопку «Создать»
4. Заполнить следующие поля:
- почтовый адрес
- в поле «Наименование государственной услуги» указать «Назначение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения»
- выбрать свою область или город республиканского назначения
- в поле «Получатель» указать «Управление координации занятости и социальных программ» по вашему региону
- в поле «Содержание» указать «Назначение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения»
- прикрепить электронную версию заявления заполнив ваш район, email, телефон, перечень приложенных документов, поставить свою подпись.
Скачать образец — enbek.kz/docs/sites/default/files/zayavlenie.docx
- прикрепить электронную версию списка заполнив ФИО, ИИН, название вашего банка, ваш IBAN, номер телефона и дату начала ЧП.
Скачать образец — enbek.kz/docs/sites/default/files/spisok.docx
5. Отправить заявление, подписав своим ЭЦП.
6. Ответ придет в течение 3 рабочих дней в личный кабинет на egov.kz