Подробная инструкция по получению выплаты в размере 42 500 тенге в связи с ЧП

IT-штаб по борьбе с коронавирусом подготовил детальную инструкцию по получению выплаты в размере 42 500 тенге в связи с ЧП, передает ИА «NewTimes.kz».

Так выглядит процесс для людей которые работают сами на себя официально с уплатой социальных и пенсионных отчислений. Это люди, у которых есть ИП, которые занимаются частной практикой, оказывают услуги и являются плательщиками ЕСП и оказывают услуги по договорам гражданско-правового характера.

1. Авторизоваться на портале egov.kz при помощи ЭЦП или одноразовым паролем

2. В правом верхнем углу кликнуть на собственные ФИО, выбрать пункт «Электронные обращения»

3. В открывшемся окне нажать на кнопку «Создать»

4. Заполнить следующие поля:

почтовый адрес

в поле «Наименование государственной услуги» указать «Назначение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения»

выбрать свою область или город республиканского назначения

в поле «Получатель» указать «Управление координации занятости и социальных программ» по вашему региону

в поле «Содержание» указать «Назначение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения»

прикрепить электронную версию заявления заполнив ваш район, email, телефон, перечень приложенных документов, поставить свою подпись.

Скачать образец — enbek.kz/docs/sites/default/files/zayavlenie.docx

прикрепить электронную версию списка заполнив ФИО, ИИН, название вашего банка, ваш IBAN, номер телефона и дату начала ЧП.

Скачать образец — enbek.kz/docs/sites/default/files/spisok.docx

5. Отправить заявление, подписав своим ЭЦП.

6. Ответ придет в течение 3 рабочих дней в личный кабинет на egov.kz

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