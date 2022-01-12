Подробности гибели двух детей от выстрелов рассказали в полиции Алматы

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек рассказала, как погибли 4-летняя девочка и 12-летний мальчик в ходе беспорядков в городе, передает Tengrinews.kz.

По словам Азирбек, в городе в ходе беспорядков погибли двое детей и еще два ребенка находятся в реанимации. Среди погибших 4-летняя девочка и 12-летний мальчик.

«В самый разгар беспорядков отец выехал с тремя детьми. Они решили проехать мимо площади. В итоге автомобиль подвергся обстрелу. Два ребенка с ранениями были доставлены в реанимацию, но 4-летняя девочка, к сожалению, погибла», — сообщила Азирбек.

Второй ребенок умер от шальной пули по улице Утеген батыра.

«5 января в 11 ночи жительница Алматы вышла из дома по улице Утеген батыра вместе с 12-летним сыном. Она пошла за хлебом в разгар массовых беспорядков. Они попали под огонь, ребенка убила шальная пуля», — добавила Азирбек.

Факты гибели детей расследуются следственным управлением Департамента полиции Алматы. Салтанат Азирбек отметила, что, пока в городе сохраняется напряженная обстановка, родителям нужно внимательно следить за детьми.

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