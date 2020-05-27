Подробности летального случая от коронавируса в Костанайской области сообщили в оперштабе

В Костанайской области зарегистрирован еще один летальный случай от COVID-19.

Жительница Житикары 1965 года рождения, была неисключающей контакта с коронавирусным пациентом и находилась в стационаре КВИ-2 Житикаринской районной больницы. Проживала в одном подъезде с ранее выявленным инфицированным пациентом.

Состояла на Д-учете в онкодиспансере по заболеванию молочной железы первой стадии.

23 мая ПЦР анализ на COVID-19 показал положительный результат. Была проведена рентгенография ОГК в 2 проекциях. Заключение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

В связи с ухудшением состояния (повышение температуры тела -38С, сухость и першение в горле, редкий кашель, усиливающийся при глубоком вдохе, тошнота, рвота, слабость, снижение аппетита) и проявлений признаков положительной динамики была транспортирована в инфекционное отделение Рудненской городской больницы.

При проведении интубации трахеи отмечается резкое ухудшение состояния, в связи с чем произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия проведены в полном объеме. 25 мая 2020 г констатирована смерть.

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