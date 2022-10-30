Подробности новой ипотеки для казахстанцев: льготная ставка не на весь срок

В Казахстане вынесли на обсуждение условия новой ипотеки, которая будет доступна для всех казахстанцев, потому что она будет субсидироваться государством.

Уточняется, что ставка по этой программе не превысит 12,5 процента, сообщает Экспресс К.

Обсуждение вынесено на портале «Открытые НПА» еще в середине октября. Согласно программе, ставка по ипотеке составит 12,5 процента, а первоначальный взнос — 20 процентов от стоимости жилья. При этом кредит можно взять на 20 лет.

В документе говорится, что жилье можно купить как строящееся, так и первичное. В первом случае имеется в виду долевое участие с гарантией единого оператора жилищного строительства, во втором — приобретение жилья, которое ввели в эксплуатацию не позднее чем за шесть месяцев до даты заключения договора с банком.

Особенность этой ипотеки от других программ заключается в субсидиях. То есть государство будет вносить за казахстанцев часть ставки вознаграждения.

Специалисты Krisha.kz выяснили детали и подробности обсуждаемой ипотечной программы в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Оказалось, что не все так просто. Государство будет субсидировать эту программу лишь наполовину. Иначе говоря, по льготной ставке заемщики смогут платить не весь срок кредита.

«По новой ипотеке максимальный срок субсидирования, то есть выплат части процентной ставки банков второго уровня государством, составит не более 10 лет. Это значит, что если заемщик возьмет кредит на 19 лет, то оставшийся срок (9 лет) он будет платить по полной ставке банка», — говорят эксперты.

При этом в холдинге объяснили, что размер субсидий из республиканского бюджета ограничен и срок ипотечного займа в среднем по стране составляет 10 лет, поэтому максимальный срок субсидий рассчитан на этот период. При этом срок кредитования может составлять до 20 лет.

Приводится пример. Если вы оформили ипотеку на 10 лет, купив однокомнатную квартиру за 15 млн тенге с 20-процентным первоначальным взносом при ставке 11,5%, то каждый месяц вам придется платить по 175 тысяч тенге. Это с учетом субсидий.

Общая выплата: 3 000 000 + (175 000×10×12) = 24 млн тенге.

Если же вы оформили ипотеку на 19 лет и купили квартиру за 15 млн тенге с таким же размером первоначального взноса (3 млн тенге) при ставке 11,5%, то ежемесячный платеж составит 125 000 тенге. Но будет доступен только в первые 10 лет.

«По истечении срока субсидирования оставшиеся 9 лет заемщик будет платить 191 000 тенге в месяц. Общая выплата: 3 000 000 + (125 000×10×12) + (191 000×9×12) = 38 628 000 тенге», — пишут эксперты.

Они добавили, что холдинг предоставил лишь примерные расчеты по минимальной цене квартиры и минимальной ставке 11,5%. Ниже этой границы вознаграждение банков по условиям программы не будет опускаться.

«При этом базовая ставка Нацбанка увеличилась до 16%. И на сегодня расчеты должны быть такие: (16% + 5%) — 7% = 14% — конечная ставка», — отметили специалисты.

По предварительным данным, срок кредитования по новой ипотеке — до 20 лет. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья.

В Астане и Алматы максимальная сумма займа составит до 35 млн тенге, в Актау, Атырау, Шымкенте — до 25 млн тенге, Караганде — до 20 млн тенге, в других регионах — до 15 млн тенге включительно.

Субсидиями планируется охватить ипотечный портфель на сумму свыше 500 миллиардов тенге, что позволит покрыть субсидиями порядка 35 тысяч займов.

Когда будет утверждена новая ипотечная программа, в холдинге не ответили.

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