Подробности о заболевших COVID-19 в Костанайской области рассказали в оперштабе

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COVID-2019 в Казахстане
4753 - зарегистрированно
1582 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
Коронавирусная инфекция обнаружена у мужчины 1978 года рождения, работающего вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. По результатам диагностического исследования ПЦР, диагноз COVID-19 был подтвержден. Больной был госпитализирован в инфекционное отделение Костанайской областной больницы.
В рамках скринингового обследования, на ОРВИ и пневмонию, диагноз COVID-19 подтвержден у женщины 1970 года рождения, проживающей в городе Житикара. Женщина госпитализирована в инфекционный стационар.
В обоих случаях, близкие по контакту взяты под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 8.05.2020 года на территории Костанайской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19.