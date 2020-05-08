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Подробности о заболевших COVID-19 в Костанайской области рассказали в оперштабе

news.nashbryansk.ru

COVID-2019 в Казахстане

4753 - зарегистрированно

1582 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

Коронавирусная инфекция обнаружена у мужчины 1978 года рождения, работающего вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. По результатам диагностического исследования ПЦР, диагноз COVID-19 был подтвержден. Больной был госпитализирован в инфекционное отделение Костанайской областной больницы.

В рамках скринингового обследования, на ОРВИ и пневмонию, диагноз COVID-19 подтвержден у женщины 1970 года рождения, проживающей в городе Житикара. Женщина госпитализирована в инфекционный стационар.

В обоих случаях, близкие по контакту взяты под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 8.05.2020 года на территории Костанайской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19.

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