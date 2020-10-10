Подробности поиска детей рассказали в ДЧС Костанайской области — фото

​ 9 октября на пульт 112 поступило сообщение: в районе Б. Майлина примерно в 19:00 часов ушли из дома дети в неизвестном направлении и не вернулись.

​В этот день четверо девочек 7 — 12 лет, жители села Асенкритовка, собрались в гости к родственникам, проживающих в селе Айет. На автобус без сопровождения взрослых детей не взяли. Тогда они решили идти пешком. Девочки вышли из села в седьмом часу вечера. Чтобы сократить маршрут, шли по степи вдоль дороги. Стало темнеть, они остановились в ближайшем приямке дождаться утра.

​На поиски пропавших детей были направлены силы и средства ДЧС в составе 33 человек и 5 единиц техники, сотрудники полиции, волонтеры и представители местных исполнительных органов.

​ Поиски детей в селе Асенкритовка, а также в ближайших 5-ти селах результатов не дали. Тогда спасательная группа последовала вдоль реки Аят, а затем обследовала прилегающую территорию Асенкритовского сельского округа.Поисковые работы продолжались всю ночь

Детей обнаружили на следующий день в 08:23 часов в километре от села Николаевка на территории района Б. Майлина. Их заметили по яркой одежде, они бежали в сторону ехавшей по дороге автомашины.

Беглянок доставили в Центральную районную больницу. В медицинской помощи они не нуждаются.

​ Костанайские спасатели призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. Помните! Маленький ребенок не в состоянии объективно оценивать степень своей опасности.



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