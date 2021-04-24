Подробности введения электронных паспортов на авто

В Казахстане внедряют электронные паспорта на автомобили, как это уже принято в некоторых странах ЕврАзЭс. По задумке, электронный документ объединит в себе всю историю транспортного средства, начиная с его создания и до момента передачи в утиль, передает alau.kz

Собранные на отечественном конвейере авто обретут электронный паспорт. Тоже касается и машин, ввозимых в Казахстан из за рубежа. Оформление такого документа для этих автомобилей скоро станет в нашей стране обязательным. Новый паспорт пока будет действовать параллельно с бумажным свидетельством о гос.регистрации. Вот только электронный аналог станет настоящим хранилищем всей истории транспортного средства с момента его сборки и до утилизации.

«Электронный паспорт позволит отказаться от некоторых бумажных документов и хранить всю биографию машины в единой базе данных в цифровом формате. Также электронный паспорт уменьшит риски подделки документов при купле-продаже. Так как электронный паспорт является цифровым документом, его невозможно потерять, и он никогда не закончится»,- рассказал в телефонном разговоре Магжан Серикбаев, главный специалист департамента интегрированных решений АО «Национальные информационные технологии».

Электронный паспорт соединит в себе данные о собственнике, о прохождении тех.осмотра, оплате сборов и штрафов, произошедших ДТП и наложенных ограничениях. В общем, все, что произойдет с автомобилем, отразиться в его электронной книжке. Пока ее оформление тестируют в рамках пилотного проекта, который действует в Казахстане чуть меньше месяца.

«В рамках пилотного проекта, который у нас запущен с 1 апреля, оформление электронных паспортов начали проводить 2 завода. Это ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Hyundai Com Trans Kazakhstan», и из импортеров назначили оформлять ТОО «Тойота Мотор Казахстан»»,- сообщил Магжан Серикбаев.

На сегодняшний день оформлено около 30 электронных паспортов, планируется охват всех производителей и импортеров в ближайшие недели». Новинка пришла к нам из стран ЕврАзЭс. Подобные паспорта уже оформляют в России, Белоруссии и Киргизии, где переносят их в электронные базы. У каждой страны они свои, но в дальнейшем их могут интегрировать в единую систему на территории ЕврАзЭс. Так что, для того, чтобы продать в России собранное в Казахстане авто, в будущем может быть достаточно лишь такого электронного паспорта. А все нарушения, которые допустил наш автомобиль на дорогах стран ЕврАзЭс, будут отражены в том же электронном документе. В будущем эта система расшириться. Поэтому каждый желающий автовладелец сможет заказать оформление электронного паспорта на свою машину, даже если она не новой сборки, а имеет давнюю регистрацию.

«На уже зарегистрированные авто оформление электронных паспортов производится уполномоченными организациями, которые введены в реестр. В данный реестр может попасть испытательная лаборатория, а также органы по сертификации. Они есть в каждом регионе, их достаточно для охвата всей страны»,- пояснил Магжан Серикбаев.

Какой станет стоимость оформления паспорта, пока не ясно. Нужно дождаться завершения «пилота» и внесения официальных изменений в правила о гос.регистрации. Сейчас этим занимается МВД, но их окончательное решение может поступить через пару месяцев. Тем не менее, уже сейчас стало известно, что электронные паспорта будут вводить не только для легкового и грузового транспорта, но и для сельхоз машин. Им такую возможность намерены предоставить с 1 ноября.

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