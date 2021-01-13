Подростка нашли аркалыкские полицейские

Фото пресс-службы ДП
Вечером 10 января в управление полиции Аркалыка поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Женщина просила оказать содействие в поисках ее 13-летнего сына, который ушел из дома в 15.00 к другу и не вернулся. Ранее ребенок не уходил.
Полицейские сразу же стали проводить розыскные мероприятия. Мальчик был найден поздно ночью 11 января начальником отдела криминальной полиции капитаном полиции Мейрамгазы Жунусовым в подъезде дома одного из микрорайонов города.
Мама несовершеннолетнего Тамерлана поблагодарила аркалыкских полицейских за оперативную работу в поисках ее сына.
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