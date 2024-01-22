USD 450.04
EUR 489.73
RUB 5.09
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Подростки не должны бездельничать — Президент РК

Подростки не должны бездельничать — Президент РК

Фото Акорды

Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ, сообщает Акорда. 

«Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю Правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство», – указал Глава государства.

Кроме того, Президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

«Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В этом году в Костанае появятся 44 новые остановки и только три из них будут тёплые
Следующая новость

Сообщение о разовой выплате в 50 000 тенге рассылают казахстанцы