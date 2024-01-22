Подростки не должны бездельничать — Президент РК

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Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ, сообщает Акорда.
«Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю Правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство», – указал Глава государства.
Кроме того, Президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.
«Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.