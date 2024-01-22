Подростки не должны бездельничать — Президент РК

Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ, сообщает Акорда.

«Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю Правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство», – указал Глава государства.

Кроме того, Президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.