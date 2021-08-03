Подростки обокрали предпринимателя в Костанайской области

Сотрудники полиции Карабалыкского района раскрыли крупную кражу горюче-смазочных материалов, которые похитили у предпринимателя села Приуральское. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

Преступление было совершено ночью 25 июля. Александр Кутлимбетов владелец СТО и шиномонтажной станции обнаружил, что из гаража были похищены 60 литров дизельного масла, 300 литров бензина, полтонны дизельного топлива. Кроме этого, с трактора украли колесо. Предприниматель обратился в полицию.

По данному факту было начато досудебное расследование предусмотренное статьей 188 ч. 3 УК РК «Кража, с проникновением в жилое или производственное помещение». В ходе проведения оперативно-следственных действий сотрудники полиции провели отработку села Приуральское и соседнего поселка Станционное. В соседнем населенном пункте стражи порядка установили, что два подростка предлагали купить ГСМ по выгодной цене. Одни сельчанин согласился заключить столь выгодную сделку и приобрел всю партию. При осмотре канистры с горючим были опознаны владельцем.

«По описанию примет подростков мы установили двух несовершеннолетних, которые проживают в поселке Приуральский, которые признались в содеянном и дали показания в отношении 30-летнего жителя этого же села. Он предложил им выгодное дело, на котором можно хорошо заработать и указал гараж, где хранился ГСМ», — рассказал старший следователь отдела полиции Карабалыкского района Ренат Хусаинов.

Несовершеннолетние ночью проникли в гараж и похитили канистры с топливом, которые продали в соседнем селе. При проведении следственных действий похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Александр Кутлимбетов поблагодарил сотрудников Карабалыкского отдела полиции, отметив, что для раскрытия этого преступления полицейским понадобилось всего три часа.

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