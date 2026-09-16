Подростки с ожирением всё чаще обращаются к врачам в Костанае





В Казахстане планируют изучить вопрос ограничения агрессивной рекламы фастфуда и сладких напитков, особенно ориентированной на детей. Соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

По официальным данным, избыточный вес выявлен у 23% детей в возрасте от шести до девяти лет. Ожирением страдают 6% детей.

«Сейчас под наблюдением врачей находятся около семи тысяч детей, больных сахарным диабетом. К сожалению, этот показатель не снижается, а, наоборот, растёт. Во многих странах запрещают или ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, особенно если она направлена на подрастающее поколение», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Дети особенно восприимчивы к рекламе

Яркая упаковка, персонажи мультфильмов, популярные блогеры и знаменитости быстро привлекают внимание ребёнка. По словам специалистов, наиболее восприимчивы к такой рекламе дети в возрасте от пяти до 12 лет.

Врач-терапевт молодёжного центра здоровья Jastar Med Асель Жанкебаева отмечает, что реклама фастфуда занимает значительную часть городских билбордов.

«В Костанае, например, город завешан рекламой фастфуда. Даже когда идёшь, видишь надписи: „300 метров — утоли свою жажду“ или „утоли свой голод“, рекламу разных брендов», — рассказала специалист.

По её словам, в медицинский центр нередко обращаются подростки, у которых диагностируют ожирение первой и второй степени. Они проходят обследование, после чего врачи начинают работать с выявленной проблемой.

Костанайская область оказалась среди лидеров

Как сообщила Асель Жанкебаева, в 2025 году Костанайская область занимала четвёртое место в Казахстане по числу молодых людей с избыточным весом.

Однако реклама — не единственная причина проблемы. На здоровье детей и подростков также влияют малоподвижный образ жизни, избыток калорий, нехватка сна, частые перекусы и длительное пребывание в социальных сетях.

Лишний вес повышает риск развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, включая атеросклероз и сахарный диабет.

Конкретные меры по ограничению рекламы вредных продуктов разрабатывает Министерство здравоохранения. При этом специалисты подчёркивают, что одних запретов недостаточно: пищевые привычки ребёнка формируются прежде всего в семье.

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