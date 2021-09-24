Подростков-матершинников оштрафовали полицейские в Костанае

Более 150 несовершеннолетних были доставлены в полицейские подразделения области за пять дней проведения операции «Подросток». Как рассказывают полицейские, это было сделано или для бесед с ними, по поводу совершенных проступков, или для составления протоколов в отношении их представителей за то, что дети находились не дома, в позднее время.

«Выявлено было, и поставлено на учет порядка 114 несовершеннолетних по разным категориям. Это за бродяжничество, которые находились, опять же, после 23 часов, которые доставлялись у нас неоднократно. Также было поставлено 74 законных представителя, то есть родителя, которые нарушают закон. «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию», — сообщила старший инспектор группы ювенальной полиции УМПС ДП Костанайской области Индира Нуруева.

Провели полицейские проверки неблагополучных семей, всего более полутора тысяч. После них к ответственности привлекли еще с десяток родителей несовершеннолетних.

«Также были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», когда несовершеннолетние, в общественном месте выражались нецензурно, также в стенах организаций образования, вели ненадлежащим себя образом. По этой статье лица привлекаются уже с 16 лет. За нахождение несовершеннолетних в нетрезвом состоянии у нас было выявлено порядка шести фактов», — отмечает инспектор.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.