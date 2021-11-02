Подростков задержали в Рудном за кражу кабеля

Трое несовершеннолетних задержаны охраной в Рудном по подозрению в краже кабеля.

30 октября в охранную фирму одного из предприятия поступило сообщение, что на железнодорожном пути карьера пропала телефонная связь.

Мобильная группа выехала на место происшествия. На участке железнодорожного перегона Качар- Рудный охрана увидела троих подростков, которые сматывали кабель.

Как выяснилось, 15-летние несовершеннолетние, жители поселка Горняцкий срезали сигнально-блокировочный кабель длиною 70 метров и хотели похитить.

В настоящее время полиция работает с родителями подростков. По данному факту начато расследование.

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