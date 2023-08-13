Подросток-абьюзер держал в страхе собственную мать в Костанае

В Костанае полицейские вынесли защитное предписание в отношении несовершеннолетнего, сообщает Polisia.kz.

17-летний подросток постоянно устраивал семейные скандалы своей матери, которая долгое время находилась в ситуации психологического давления со стороны сына. Эта ситуация попала в поле зрения ювенальных полицейских при проведении рейдовых мероприятий в рамках операции “Дети в ночном городе”. При проведении профилактического рейда ювенальные полицейские Елизавета Володина и Данил Боханов осуществляли проверку подученных подростков по месту жительства.

– При посещении одной из квартир нам рассказали о ситуации, в которой находилась женщина, проживающая по соседству. Мы проверили эту информацию и оказалось, что 17-летний подросток оказывает психологическое давление на мать. Постоянно ругается с ней, требует деньги на развлечения, дорогие покупки, заставляет брать кредиты, – рассказала Володина.

Обращаться в полицию женщина боялась, так как, часто бывает в таких случаях, не хотела придавать огласке ситуацию. Сын-абьюзер не раз доводил мать до нервных срывов.

– Мы провели беседу с женщиной, объяснили ей, как можно защитить свои права и вынесли в отношении подростка защитное предписание. Несовершеннолетний был поставлен на учет, к ситуации подключились психологи, – прокомментировал Данил Боханов.

В результате принятых мер, ситуация в семье нормализовалась, ее продолжают контролировать полицейские. В свою очередь, женщина обратилась со словами благодарности в адрес стражей порядка, которые помогли в решении столь сложной для нее проблемы. В полиции добавили, что в результате ОПМ “Дети в ночном городе” было вынесено более 20 защитных предписаний по фактам семейно-бытовых конфликтов.

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