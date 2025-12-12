В Костанайской области вынесен приговор несовершеннолетнему за пропаганду и незаконную рекламу запрещённых веществ. Об этом сообщает пресс-служба областного суда,
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего М., обвиняемого в пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ, а также в незаконном обращении с ними без цели сбыта. Действия подростка квалифицированы по п.1 ч.2 ст. 299-1 и ч.3 ст. 296 УК РК.
Суд установил, что в августе 2025 года несовершеннолетний, используя свой смартфон и телефон знакомого, целенаправленно заходил в ряд телеграм-каналов, где предложил неизвестным администраторам услуги по размещению незаконной рекламы запрещённых веществ.
После разъяснения условий «работы» подросток нанес 100 граффити с ссылками на телеграм-каналы, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
Надписи он размещал на заборах, стенах зданий и сооружений в оживлённых местах города Рудного. В качестве вознаграждения несовершеннолетний получил один грамм психотропного вещества.
Санкция ч.1 ст. 299-1 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.
Санкция ч.3 ст. 296 УК предусматривает штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же размере, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток.
Учитывая личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершённого, а также обстоятельства дела, суд назначил подростку наказание в виде трёх лет лишения свободы по совокупности правонарушений.
На основании ст. 63 УК суд признал наказание условным и установил пробационный контроль сроком на один год с возложением определённых обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.
Как живёте и что покупаете: с 2026 года казахстанцев начнут проверять по расходам
Мощный циклон накроет Казахстан
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.