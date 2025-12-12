В Костанайской области вынесен приговор несовершеннолетнему за пропаганду и незаконную рекламу запрещённых веществ. Об этом сообщает пресс-служба областного суда,

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего М., обвиняемого в пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ, а также в незаконном обращении с ними без цели сбыта. Действия подростка квалифицированы по п.1 ч.2 ст. 299-1 и ч.3 ст. 296 УК РК.

Суд установил, что в августе 2025 года несовершеннолетний, используя свой смартфон и телефон знакомого, целенаправленно заходил в ряд телеграм-каналов, где предложил неизвестным администраторам услуги по размещению незаконной рекламы запрещённых веществ.

После разъяснения условий «работы» подросток нанес 100 граффити с ссылками на телеграм-каналы, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Надписи он размещал на заборах, стенах зданий и сооружений в оживлённых местах города Рудного. В качестве вознаграждения несовершеннолетний получил один грамм психотропного вещества.

Санкция ч.1 ст. 299-1 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

Санкция ч.3 ст. 296 УК предусматривает штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же размере, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток.

Учитывая личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершённого, а также обстоятельства дела, суд назначил подростку наказание в виде трёх лет лишения свободы по совокупности правонарушений.

На основании ст. 63 УК суд признал наказание условным и установил пробационный контроль сроком на один год с возложением определённых обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.

Праздники под контролем: в Костанае усилили проверки водителей и улиц Полиция Костанайской области приступила к проведению республиканской оперативно-профилактической операции «Правопорядок». Стартом акции стал гарнизонный развод...

Мощный циклон накроет Казахстан Антициклон, обеспечивавший морозную и маловетреную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему смещается...