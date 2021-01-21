Подросток обокрал пограничника в Костанайской области

«Необычный» осужденный поступил на учет в службу пробации Карабалыкского района — им оказался 14-летний подросток, который совершил кражу в доме пограничника. Об этом сообщает пресс-служба ДУИС Костанайской области.
Это случилось в приграничном поселке области. Подросток проник в дом пограничника, предварительно разбив стекло. Он выкрал обмундирование, а именно служебную форму, берцы и палатку. Скрылся с места преступления. После заявления в полицию, подросток был найден. Поздно вечером, того же дня он был замечен оперативниками в той самой форме. После уклонения и побега, его задержали.
По факту кражи отделом полиции Карабалыкского района возбуждено уголовное дело. В результате — 1 год ограничения свободы под контролем службы пробации с соблюдением условий отбывания наказания.
В службе пробации отметили, что внимание к несовершеннолетним нарушителям закона особенное, поэтому уже на ранней стадии была разработана индивидуальная программа по исправлению осужденного.
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