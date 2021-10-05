Подросток отстал от поезда в Костанае

В Костанае подросток отстал от поезда, передает zakon.kz.

К транспортным полицейским обратился отец 16-летнего подростка, который рассказал, что ехал с сыном на пассажирском поезде сообщением «Нур-Султан-Уральск».

По прибытии на станцию Костанай несовершеннолетний вышел в магазин и не успел на поезд. Отец, не найдя сына, обратился к проводникам вагона, после чего они сообщили в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Костанай, — сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний был найден. С ним была проведена профилактическая беседа.

До возвращения отца подросток находился в Центре адаптации несовершеннолетних.

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