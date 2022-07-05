Подросток погиб в Костанайской области — ДЧС

Трагедия произошла в Житикаре 1 июля. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области.

16-летний житель города утонул реке Шортанды.

«Водолазы оперативно-спасательного отряда извлекли его тело в 13:10. Как оказалось, он купался в необорудованном месте», — говорится в сообщении ДЧС.

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