Парень пострадал при строительстве детской площадки в Костанае — видео

В редакцию Алау обратился житель Костанай-2 Валерий Пастух. По его словам, 6 ноября, около 16:15 часов молодой человек пострадал при строительстве детской площадки.

«Жители дома по улица Белинского, 3 увидели клубы чёрного дыма, который поднимался до верхних этажей. Когда выглянули в окно, увидели следующее: один из молодых ребят подошёл к горящей бочке, в этот момент бочка ещё сильнее вспыхнула и струя попала ему в лицо. Он упал на землю, лежал несколько минут. Принесли воду, он умылся, подошедшая медсестра сказала, что он мог получить ожог роговицы и необходимо обратиться в медучреждение. Один из жителей дома увёз его в городскую больницу. Эти парни несколько дней строят детскую площадку, кто их допустил к работе, где техника безопасности и кто за это отвечает? В тот момент они наклеивали искусственное покрытие детской площадки. Разогревали на костре бочку с клеем, при этом ими никто не руководил. К месту разогревания бочки подходили маленькие дети. После того, как случилось происшествие, все работы прекратились»,- рассказал Валерий Пастух.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, в детскую областную больницу с таким обращением никого не поступало.

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