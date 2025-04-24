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Подросток сообщил о взрывном устройстве в костанайском торговом центре

— Сегодня, 17:08
Изображение для новости: Подросток сообщил о взрывном устройстве в костанайском торговом центре

Фото пресс-службы ДП

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Костанае.

Сигнал о возможной угрозе поступил от начальника службы безопасности одного из торговых центров региона. Поводом для тревоги стал звонок со скрытого номера, поступивший администратору торгового центра.
Неизвестный сообщил, что в здании якобы заложено взрывное устройство. О случившемся немедленно уведомили начальника службы безопасности, который обратился в правоохранительные органы.

Изображение 1 для Подросток сообщил о взрывном устройстве в костанайском торговом центре

Фото пресс-службы ДП

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Был проведён тщательный осмотр здания и прилегающей территории. В результате обследования никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность злоумышленника. Им оказался ученик одной из местных школ. Подросток в присутствии законного представителя признался в содеянном. По его словам, сообщение было отправлено из хулиганских побуждений, без осознания возможных последствий.

В настоящее время с несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, психолога и социального педагога.

Кроме того, мать «лжетеррориста» привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Полиция напоминает: заведомо ложное сообщение об акте терроризма — это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность, в том числе для несовершеннолетних. Подобные «шутки» не только отвлекают силы экстренных служб, но и могут повлечь серьёзные правовые последствия.


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