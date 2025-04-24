Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Костанае.

Сигнал о возможной угрозе поступил от начальника службы безопасности одного из торговых центров региона. Поводом для тревоги стал звонок со скрытого номера, поступивший администратору торгового центра.

Неизвестный сообщил, что в здании якобы заложено взрывное устройство. О случившемся немедленно уведомили начальника службы безопасности, который обратился в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Был проведён тщательный осмотр здания и прилегающей территории. В результате обследования никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность злоумышленника. Им оказался ученик одной из местных школ. Подросток в присутствии законного представителя признался в содеянном. По его словам, сообщение было отправлено из хулиганских побуждений, без осознания возможных последствий.

В настоящее время с несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, психолога и социального педагога.

Кроме того, мать «лжетеррориста» привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Полиция напоминает: заведомо ложное сообщение об акте терроризма — это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность, в том числе для несовершеннолетних. Подобные «шутки» не только отвлекают силы экстренных служб, но и могут повлечь серьёзные правовые последствия.

Президент РК наградил костанайцев Член немецкого этнокультурного центра "Возрождение", ветеран Ассамблеи народа Казахстана Ольга Андреевна Киколенко была удостоена высокой...

Какая погода ожидает костанайцев 25 апреля На северо-западе, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается...