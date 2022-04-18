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Подросток умер от бешенства через год после укуса собаки

https://www.zhukvesti.ru/

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В Туркестанской области умер 14-летний мальчик через год после укуса собаки, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, предположительная причина смерти – бешенство, передает informburo.kz

«Инкубационный период инфекции (бешенства) у человека длится от 12 до 100 дней, крайне редко – до одного года. Поэтому проявиться, даже казалось бы безобидная царапина после укуса четвероногого, может не сразу», – пояснили в министерстве.

По словам родителей, собака напала на мальчика в мае 2021 года, укусив за ногу. К медикам семья решила не обращаться, а заняться самолечением. Симптомы болезни проявились спустя почти год, 7 апреля 2022-го. Подросток жаловался на тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и области укуса, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общую слабость. В поликлинике по месту жительства ему назначили лечение от болей в костях. Позже состояние ухудшилось. Родственники обратились в частные клиники и к нетрадиционной медицине.

Только 10 апреля в районной больнице у школьника диагностировали бешенство. Он умер на следующий день.

После укуса собаки медики рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу и ставить вакцину против бешенства (не позднее 24 часов с момента укуса).

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