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Подросток утонул в Костанайской области

nbusiness.kz

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Трагедия произошла в Жангельдинском районе в селе Сага во время купания в необорудованном месте на реке Коныраулы.

30 июня утонул 15-летний подросток. В 06.00 1 июля водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС приступили к поискам. В 06.30 его тело было обнаружено и извлечено из воды. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Чтобы избежать подобных трагедий,рекомендуем родителям, чтобы они проводили беседы со своими детьми, объясняли им правила безопасности и не оставляли их без присмотра.
В очередной раз обращаемся к жителям и гостям области, с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде: не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах, не оставляйте детей без присмотра, не допускайте шалостей на воде, не пытайтесь плавать на бревнах и досках», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

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