Столичная прокуратура выявила факт незаконной реализации оксида азота, так называемого «веселящего газа» в одном из увеселительных заведений Астаны. По данным надзорного органа, учреждение не имело обязательной лицензии на обращение сильнодействующих веществ, однако свободно распространяло газ среди посетителей.
В ведомстве напомнили, что оксид азота не относится к наркотическим средствам, но классифицируется как сильнодействующее вещество, способное наносить вред здоровью и жизни человека, а также способствовать вовлечению граждан в употребление наркотиков. Его реализация возможна только при наличии соответствующей лицензии.
По итогам проверки собственник заведения привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и в сфере обращения лекарственных средств и медизделий». На нарушителя наложен штраф в размере 200 МРП , деятельность заведения приостановлена на один месяц. Из незаконного оборота изъяты и уничтожены три баллона оксида азота.
Прокуратура сообщает, что выявление и пресечение незаконного оборота наркотических и сильнодействующих веществ в столице продолжается на постоянной основе и находится на особом контроле.
