Подсчитали сколько платить по женской ипотеке «Умай»

realestate.24tv.ua
Узнали в «Отбасы банке» о размерах платежей, ставках и переплатах по обновлённой женской ипотечной программе «Умай».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В качестве примеров рассматривали квартиры стоимостью 20 и 30 млн тенге и разные доходы заёмщиц: 200 тыс., 400 тыс. тенге, передает сайт krisha.kz
Квартира за 20 млн тенге в ипотеку
- Первоначальный взнос — 15 %.
Первый этап — 10 лет платить по предварительному займу (ГЭСВ — от 14.5 %) 273 000 тенге в мес.
Второй этап — ещё 10 лет платить по жилищному займу (ГЭСВ — от 5.2 %) 89 220 тенге в мес.
Переплата — 26.5 млн тенге за 20 лет.
При отсутствии депозита и накоплений на нём 50 % от стоимости жилья сначала банк рассчитывает ипотеку по предварительному займу с ГЭСВ от 14.5 %. После накопления половины стоимости ипотеку пересчитывают по жилищному займу со ставкой от 5.2 %.
Квартира за 30 млн тенге в ипотеку
- Первоначальный взнос — 15 %.
Первый этап — 10 лет платить по предварительному займу (ГЭСВ — от 14.5 %) 409 500 тенге в мес.
Второй этап — ещё 10 лет платить по жилищному займу (ГЭСВ — от 5.2 %) 140 090 тенге в мес.
Переплата — 40.5 млн тенге за 20 лет.
Мнение Krisha.kz
Эти примеры показывают, что с лимитом дохода до 640 тыс. тенге платить за квартиры по цене 30 млн по этой ипотеке невозможно. Нужно либо увеличить первоначальный взнос, либо найти квартиру дешевле.
В «Отбасы банке» пояснили, что при недостатке дохода можно воспользоваться помощью созаёмщика.
Условия ипотеки «Умай»
Женская ипотека «Умай» — коммерческая программа «Отбасы банка». Она рассчитана на работающих женщин от 18 до 65 лет, имеющих официальный доход. Также могут кредитоваться и работающие женщины-пенсионеры, но в этом случае, как правило, они должны привлекать созаёмщиков. Декретниц не кредитуют.
- Максимальный доход женщины или семьи — до 640 тыс. тг «чистыми», то есть на руки.
- Первоначальный взнос — 15–20 %.
- Депозит в «Отбасы банке» с накоплениями от 0 до 50 % от стоимости жилья (иметь необязательно, можно открыть при оформлении займа).
- Ставка — 13.5 % (ГЭСВ — от 14.5 %) с понижением до 5 % (ГЭСВ — от 5.2 %). До перехода на жилищный заём процентная ставка начисляется на всю сумму займа.
- Максимальная сумма займа — до 30 млн тенге включительно.
- Срок займа — от 6 месяцев до 25 лет.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: