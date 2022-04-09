Подсчитали сколько платить по женской ипотеке «Умай»

Узнали в «Отбасы банке» о размерах платежей, ставках и переплатах по обновлённой женской ипотечной программе «Умай».

В качестве примеров рассматривали квартиры стоимостью 20 и 30 млн тенге и разные доходы заёмщиц: 200 тыс., 400 тыс. тенге, передает сайт krisha.kz

Квартира за 20 млн тенге в ипотеку

​Первоначальный взнос — 15 %.

Первый этап — 10 лет платить по предварительному займу (ГЭСВ — от 14.5 %) 273 000 тенге в мес.

Второй этап — ещё 10 лет платить по жилищному займу (ГЭСВ — от 5.2 %) 89 220 тенге в мес.

Переплата — 26.5 млн тенге за 20 лет.

При отсутствии депозита и накоплений на нём 50 % от стоимости жилья сначала банк рассчитывает ипотеку по предварительному займу с ГЭСВ от 14.5 %. После накопления половины стоимости ипотеку пересчитывают по жилищному займу со ставкой от 5.2 %.

Квартира за 30 млн тенге в ипотеку

​​Первоначальный взнос — 15 %.

Первый этап — 10 лет платить по предварительному займу (ГЭСВ — от 14.5 %) 409 500 тенге в мес.

Второй этап — ещё 10 лет платить по жилищному займу (ГЭСВ — от 5.2 %) 140 090 тенге в мес.

Переплата — 40.5 млн тенге за 20 лет.

Мнение Krisha.kz

Эти примеры показывают, что с лимитом дохода до 640 тыс. тенге платить за квартиры по цене 30 млн по этой ипотеке невозможно. Нужно либо увеличить первоначальный взнос, либо найти квартиру дешевле. В «Отбасы банке» пояснили, что при недостатке дохода можно воспользоваться помощью созаёмщика.

Условия ипотеки «Умай»

Женская ипотека «Умай» — коммерческая программа «Отбасы банка». Она рассчитана на работающих женщин от 18 до 65 лет, имеющих официальный доход. Также могут кредитоваться и работающие женщины-пенсионеры, но в этом случае, как правило, они должны привлекать созаёмщиков. Декретниц не кредитуют.

Максимальный доход женщины или семьи — до 640 тыс. тг «чистыми», то есть на руки.

Первоначальный взнос — 15–20 %.

Депозит в «Отбасы банке» с накоплениями от 0 до 50 % от стоимости жилья (иметь необязательно, можно открыть при оформлении займа).

Ставка — 13.5 % (ГЭСВ — от 14.5 %) с понижением до 5 % (ГЭСВ — от 5.2 %). До перехода на жилищный заём процентная ставка начисляется на всю сумму займа.

Максимальная сумма займа — до 30 млн тенге включительно.

Срок займа — от 6 месяцев до 25 лет.

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