Переработчики масличных культур Казахстана предупреждают о возможном резком росте цен на подсолнечное масло — в перспективе стоимость может приблизиться к 2000 тенге за литр. Причиной называют дискуссию вокруг экспортных пошлин, которая, по мнению отрасли, способна повлиять не только на рынок растительных масел, но и на цены на мясо птицы, яйца и молочную продукцию, передаёт BAQ.kz.

При этом на ситуацию также влияют общее финансовое положение фермеров и проводимые расследования антимонопольного органа.

Рекордное производство и стабильные цены

Как сообщил председатель правления «Национальной ассоциации переработчиков масличных культур» Ядыкар Ибрагимов, 2025 год стал для отрасли успешным: объёмы производства выросли в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом и достигли 752 тысяч тонн.

По его словам, несмотря на рост мировых цен на растительные масла (индекс ФАО увеличился на 39%) и существенное подорожание продукции в Европе, в Казахстане удалось сохранить оптовую цену на уровне 730 тенге за литр. Это стало возможным благодаря действию меморандума о стабилизации цен и экспортной пошлине в размере 100 евро за тонну, которая ограничивала вывоз сырья за рубеж. Новый меморандум, подписанный в текущем году, рассчитан до конца 2026 года.

Ибрагимов считает, что снижение пошлины может ускорить экспорт семян подсолнечника в соседние страны, что приведёт к росту стоимости сырья внутри страны. По предварительным расчётам ассоциации, уже летом цена масла в рознице может вырасти до 1200–1300 тенге за литр при нынешнем уровне 786–814 тенге.

Влияние на продовольственный рынок

Представители отрасли напоминают, что подсолнечник используется не только для производства масла, но и для изготовления высокобелковых кормов — шрота и жмыха. Их удорожание может повлиять на себестоимость продукции птицефабрик и животноводческих хозяйств.

По словам Сатыбалды Чалкарова, бесконтрольный вывоз сырья способен спровоцировать дефицит кормовой базы, что отразится на ценах на яйца, куриное мясо и молоко.

Позиция антимонопольного органа и депутатов

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) считают экспортную пошлину экономически необоснованной. По мнению ведомства, переработчики получают дополнительные доходы за счёт закупа сырья у фермеров по сниженным ценам, тогда как аграрии испытывают финансовые трудности.

Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов также выступил с критикой действующего механизма. По его словам, из-за пошлин фермеры вынуждены реализовывать урожай по 130–140 тысяч тенге за тонну при рыночной цене свыше 200 тысяч, что приводит к затовариванию складов.

В то же время представители перерабатывающей отрасли заявляют, что статистика не отражает реальной картины, и призывают к открытому диалогу.

Кто ответит за возможный рост цен?

Конференция, прошедшая в Алматы, стала очередным этапом обсуждения между производителями и переработчиками. Маслозаводы предупреждают о рисках для продовольственного рынка и задаются вопросом: кто возьмёт на себя ответственность в случае роста цен и усиления инфляционного давления?

Дискуссия вокруг экспортных пошлин продолжается, а окончательное решение может повлиять как на аграрный сектор, так и на потребительский рынок страны.

