Подсолнечное масло стремительно дорожает на мировом рынке. Чего ждать Казахстану?

На мировом рынке стремительно дорожает подсолнечное масло, основными экспортёрами которого выступают Россия и Украина. В обеих странах свои риски – в Украине под вопросом качественное проведение посевной кампании, Россия вполне может столкнуться с санкционными и логистическими ограничениями при экспорте.

Очевидно, что этот тренд затронет и Казахстан, сообщает Еldala.kz.

Как рассказал порталу президент Масложирового союза Казахстана Константин Невзоров, ещё две недели назад цена тонны нерафинированного масла составляла 1050 долларов, а сейчас поднялась до 1500. Если правительство не предпримет никаких мер по поддержке переработчиков, то этот рост цен приведёт к удорожанию литровой бутылки масла на 300-400 тенге.

«Цены на сырьё растут, а в Казахстане есть ограничения по уровню цен на социально значимые продукты питания. Мы опасаемся, что если в силу объективных причина масло подорожает, производители могут столкнуться с реакцией контролирующих органов. Но здесь нужно понимать, что цена на сырьё – биржевая, и производители масла на неё повлиять никак не могут», – отметил Константин Невзоров.

Необходимые меры со стороны правительства, о которых уже давно говорят переработчики, – это выплата субсидий тем отечественным фермерам, кто решит сдавать своею продукцию отечественным заводам. Это позволит и обеспечить продовольственную безопасность страны, и придать импульс развитию перерабатывающей отрасли. А это – новые рабочие места, налоги, большая валютная выручка, чем при торговле сырьём.

Однако власти упорно сопротивляются такому решению, предпочитая вместо этого ограничивать экспорт, отмечает портал. Это бьёт по интересам как фермеров, так и переработчиков. Сегодня действуют квоты на экспорт из Казахстана как подсолнечного масла (114 тысяч тонн до 1 июня), так и семян подсолнечника (125 тысяч тонн до 1 июля).

Поэтому Константин Невзоров указывает на необходимость пересчитать баланс спроса и предложения, то есть чётко установить, сколько подсолнечного масла либо эквивалента в семенах подсолнечника нужно стране для закрытия внутренней потребности.

«Мы всегда с опасением относились к такому подходу некоторых деятелей, которые рассуждали так: мы своё продадим в дальнее зарубежье, а для внутреннего рынка завезём из России. Сейчас на это рассчитывать опасно. Да, по маслу Россия пока экспорт не закрыла, но, например, по сахару закрыла. Никто не даст гарантию, что в нынешней ситуации такие же ограничения со стороны России не коснутся других продуктов питания», – сказал эксперт.

При этом есть и другой риск. Россия предлагает по периметру ЕАЭС ввести общие правила вывоза сельхозпродукции, например, единую квоту или экспортную пошлину. Насколько это будет отвечать интересам казахстанских фермеров и переработчиков – большой вопрос.

Издание отмечает, что большую роль для Казахстана играет транзитный коридор в направлении Китая, по которому идут поставки и семян, и удобрений, и запчастей, и агрохимии для фермеров. Переработчики получают через китайский коридор необходимые в производстве масел компоненты. Поэтому сейчас, когда другие коридоры закрываются, важно стабильное функционирование китайского направления. Но с середины прошлого года тут сохраняются проблемы.

И здесь тоже важна роль государственных органов Казахстан, их активность в отстаивании интересов отечественных получателей грузов. Часть грузов удаётся переправить через границу, но часть остается в Китае.

«Мы видим, что идёт конкуренция по транспортно-логистическим потокам из-за ограниченности пропускной способности. Сейчас на стороне Китая стоят наши контейнеры с тропическими маслами, около 100 штук. Они разгружены в порту Циндао, но не приняты железнодорожниками. В результате груз стоит в серой зоне, и дальнейшая его судьба непонятна», – пояснил Константин Невзоров.

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