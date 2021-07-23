Подсолнечное масло вновь подорожало в Казахстане – уже 960 тенге за литр

Не успели казахстанцы привыкнуть к ценам на картофель и морковь, как вновь подскочила стоимость подсолнечного масла. Если в крупных торговых сетях цена за литр стартует от 845 тенге, в магазинах у дома самые ходовые бренды продают по 960 тенге, сообщает «31 канал».

Розничные продавцы лишь разводят руками. Ценники на бутылках с растительным маслом приходится менять чуть ли не дважды в месяц. С каждым завозом стоимость «литровок» увеличивается на 30 тенге, передает informburo.kz

По данным Министерства торговли и интеграции, с начала года масло подорожало на 21,9 %. Неделю назад официальная розничная цена в Нур-Султане составляла 754 тенге. Самая высокая цена была в Актау – 821 тенге. Самая низкая в Петропавловске – 627 тенге за литр.

Специалисты утверждают, что причина взлета цен на растительное масло – удорожание сырья. Его стоимость с прошлого года поднялась в три раза. По этой причине производство пришлось свернуть двум из четырех предприятий, обеспечивающих внутренний рынок Казахстана.

«Это очень опасно тем, что место на рынке занимают российские масла, и, к сожалению, мы видим по ним, что цены нисколько не дешевле, чем казахстанские выходят. Тем самым наши отечественные производители свои позиции потеряли, а вернуть их потом будет очень нелегко», – считает президент ассоциации «Масложировой союз Казахстана» Константин Невзоров.

Изменить ситуацию с ценами, по мнению руководителя Масложирового союза Казахстана, могут фиксированные наценки в торговых сетях. Сейчас продавцы накручивают от 15% от закупочной стоимости. Производители же предлагают фиксировать их маржу в районе 100 тенге за литр. Так, по их словам, государству будет легче регулировать рынок. Ещё одной причиной удорожания подсолнечного масла эксперты называют сезонный спрос. Хозяйки сейчас делают заготовки. Вопрос о том, как долго и до какой отметки будет расти цена, пока остаётся открытым.

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