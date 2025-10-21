В Костанае остро стоит вопрос нехватки электрических мощностей — об этом заявил аким города Марат Жундубаев во время совещания с коммунальными службами и энергетиками. По словам градоначальника, в некоторых районах, особенно в новых микрорайонах, уже возник дефицит подключения к электросетям.

«У нас 69% износа по сетям и 72% по подстанциям — это высокий показатель. Сейчас строятся новостройки, и мощностей не хватает. Мы разрабатываем дорогостоящие инвестиционные программы, которые должны финансироваться как минимум из областного бюджета, а лучше — из республиканского»,

— подчеркнул Марат Жундубаев.

По словам акима, особенно сложная ситуация складывается на территории Наримановского рынка и в районе КЖБИ, где планируется строительство школы. В этих зонах отсутствуют свободные электрические мощности.

«Мы говорим — будем строить школу, а мощностей там уже нет. В новых микрорайонах — те же проблемы. Вместо частных домов появляются многоэтажки, которые потребляют гораздо больше электроэнергии, тепла и газа»,

— отметил глава города.

Чтобы системно решить проблему, Марат Жундубаев поручил привлечь к разработке нового генерального плана города представителей Министерства энергетики, компании “ЭПК-Форфайт” и других коммунальных организаций. Это позволит учесть реальную нагрузку на сети и заранее предусмотреть строительство новых подстанций.

«При разработке генплана нужно обязательно учитывать потребности в мощностях. Мы должны понимать, что и куда будем вводить»,

— добавил аким.

По оценке специалистов, износ электросетей в Костанае действительно достиг критического уровня — около 70%. Проблема усугубляется быстрыми темпами застройки города и ростом потребления электроэнергии. Решить её планируют через инвестиционные программы модернизации инфраструктуры, которые сейчас разрабатываются на уровне региона и республики.

