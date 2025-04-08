Пенсионные накопления жителей Алматы выросли почти до 5 трлн тенге, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 марта 2025 года обязательные взносы в ЕНПФ достигло 21,7 трлн тенге. Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) составило 11,1 млн единиц.

Больше всего на старость накопили казахстанцы в возрасте от 31 до 40 лет – 6,3 трлн тенге (3,02 млн ед.). Также много сбережений у граждан 41-50 лет – 6,2 трлн тенге (2,49 млн ед.) и 51-60 лет – 5,4 трлн тенге (2,07 млн).

При этом наименьшая сумма хранится на счетах пожилых казахстанцев старше 81 года – 1,7 млрд тенге (48,4 тыс. ед.), а также казахстанцев в возрасте 71-80 лет – 9,5 млрд тенге (100,4 тыс. ед.)

В региональном разрезе наибольший объем накоплений – у алматинцев: на 2,02 млн счетов находится 4,8 трлн тенге. Далее следуют вкладчики из Астаны – 2,4 трлн тенге (895,8 тыс. ед.), Карагандинской области – 1,7 трлн тенге (812,7 тыс. ед.), Шымкента – 1,13 трлн тенге (836,9 тыс. ед.) и Актюбинской области – 1,1 трлн тенге (525,9 тыс. ед.).

А вот меньше накоплений у жителей области Ұлытау – 47,5 млрд тенге (35,04 тыс. ед.) и Алматинской области – 72,6 млрд тенге (174,7 тыс. ед.).

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