Подсудимый обратился в Костанайский департамент Комитета торговли с жалобой на завышенные цены на социально значимые продовольственные товары в магазине, расположенном на территории следственного изолятора, сообщает пресс-служба министерства торговли РК.

В результате этого обращения региональный департамент инициировал внеплановую проверку в отношении предпринимателя, который ведет свою деятельность в учреждении № 76 КУИС МВД РК.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель продавал лук по цене от 160 тенге, что на 30% выше его закупочной цены, увеличив тем самым предельную торговую надбавку.

За нарушение статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» предприниматель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях.

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