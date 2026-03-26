USD 482.33 EUR 557.57 RUB 5.74

Подвалы многоэтажек продают: в Казахстане хотят ужесточить наказание

— Сегодня, 14:18
Сгенерировано ИИ

В Казахстане всё чаще фиксируются случаи, когда технические помещения в жилых домах оформляются как жилые или коммерческие объекты вопреки проектной документации и требованиям законодательства о жилищных отношениях. При этом, как отмечается, подобные решения нередко принимаются при прямом или косвенном участии местных исполнительных органов.

Такая практика приводит к серьёзным последствиям: собственники квартир лишаются доступа к ключевым инженерным системам — насосным станциям, тепловым узлам и другим коммуникациям. Это, в свою очередь, создаёт прямую угрозу безопасности зданий, увеличивает риск аварий и чрезвычайных ситуаций, а также представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Дополнительную нагрузку на инфраструктуру создаёт и незаконная перепланировка. Инженерные сети изначально не рассчитаны на такие изменения, что может привести к сбоям в работе систем и ускоренному износу оборудования.

В этой связи предлагается принять меры прокурорского реагирования для признания подобных сделок недействительными. Речь идёт о возврате технических этажей, подвалов и паркингов в состав кондоминиума через судебные органы.

Также поднимается вопрос об ужесточении административной и уголовной ответственности за подделку протоколов собраний собственников и незаконное завладение общедомовым имуществом.

 

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.