Подвалы многоэтажек продают: в Казахстане хотят ужесточить наказание

В Казахстане всё чаще фиксируются случаи, когда технические помещения в жилых домах оформляются как жилые или коммерческие объекты вопреки проектной документации и требованиям законодательства о жилищных отношениях. При этом, как отмечается, подобные решения нередко принимаются при прямом или косвенном участии местных исполнительных органов.
Такая практика приводит к серьёзным последствиям: собственники квартир лишаются доступа к ключевым инженерным системам — насосным станциям, тепловым узлам и другим коммуникациям. Это, в свою очередь, создаёт прямую угрозу безопасности зданий, увеличивает риск аварий и чрезвычайных ситуаций, а также представляет опасность для жизни и здоровья людей.
Дополнительную нагрузку на инфраструктуру создаёт и незаконная перепланировка. Инженерные сети изначально не рассчитаны на такие изменения, что может привести к сбоям в работе систем и ускоренному износу оборудования.
В этой связи предлагается принять меры прокурорского реагирования для признания подобных сделок недействительными. Речь идёт о возврате технических этажей, подвалов и паркингов в состав кондоминиума через судебные органы.
Также поднимается вопрос об ужесточении административной и уголовной ответственности за подделку протоколов собраний собственников и незаконное завладение общедомовым имуществом.
Выпуск ТВ-новостей - 20.03.26
