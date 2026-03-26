Подвалы многоэтажек продают: в Казахстане хотят ужесточить наказание

В Казахстане всё чаще фиксируются случаи, когда технические помещения в жилых домах оформляются как жилые или коммерческие объекты вопреки проектной документации и требованиям законодательства о жилищных отношениях. При этом, как отмечается, подобные решения нередко принимаются при прямом или косвенном участии местных исполнительных органов.

Такая практика приводит к серьёзным последствиям: собственники квартир лишаются доступа к ключевым инженерным системам — насосным станциям, тепловым узлам и другим коммуникациям. Это, в свою очередь, создаёт прямую угрозу безопасности зданий, увеличивает риск аварий и чрезвычайных ситуаций, а также представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Дополнительную нагрузку на инфраструктуру создаёт и незаконная перепланировка. Инженерные сети изначально не рассчитаны на такие изменения, что может привести к сбоям в работе систем и ускоренному износу оборудования.

В этой связи предлагается принять меры прокурорского реагирования для признания подобных сделок недействительными. Речь идёт о возврате технических этажей, подвалов и паркингов в состав кондоминиума через судебные органы.

Также поднимается вопрос об ужесточении административной и уголовной ответственности за подделку протоколов собраний собственников и незаконное завладение общедомовым имуществом.

Чек с кассы может обернуться проблемами: предупреждение для казахстанцев Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупредил казахстанцев о рисках, связанных с небрежным отношением к...