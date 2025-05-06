Водитель одного из предприятий Федоровского района оформил кредиты на своего знакомого, с помощью его же смартфона. Выданные банком деньги он перевел себе. Но, и на этом мужчина не остановился, и от имени товарища приобрел для себя, опять же в кредит, товаров на почти на 200 тысяч тенге. В результате, пострадавшему был нанесен материальный ущерб более чем в 2,5 миллиона

В совершении тяжкого преступления обвинялся житель Федоровского района, водитель одного из предприятий. Как рассказали специалисты областного суда, следствием было установлено, что он похитил чужое имущество, злоупотребив доверием своего знакомого. Местный механизатор, знакомый подсудимого, сам дал ему в руки свой смартфон, чем злоумышленник и воспользовался.

«Оформил онлайн-кредиты на общую сумму 2,5 миллиона тенге. Поступившие на карточные счета потерпевшего денежные средства перевел на свои карточные счета. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Продолжая свои преступные действия, оформил два товарных кредита на сумму 193 000 тенге», — сообщила пресс-секретарь Костанайского облсуда Ляззат Байгожина.

В результате онлайн манипуляций приятеля, механизатор оказался обязанным выплачивать банкам почти 2,7 миллиона тенге с процентами. Когда мужчина узнал о появившейся у него задолженности, обратился в полицию. В суде гособвинитель просил назначить мошеннику четыре года лишения свободы. Но, потерпевший не стал настаивать на строгом наказании. К тому же, подсудимый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся, что, как и наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей, было признано смягчающими обстоятеьствами. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев ограничения свободы, с применением принудительного труда.

То есть, если мужчина не устроится на работу, а после привлечения к ответственности он был уволен, то в каждый год отбытия наказания он должен будет посвящать 100 часов своей жизни работе общественно-полезной, не требующей определенной квалификации или навыков. Она проводится под надзором и контролем государственных органов. Приговор пока не вступил в законную силу.

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