Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело по факту правонарушения, предусмотренного статьей «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Согласно материалам дела, 21 апреля подсудимый, находясь на парковке возле «Тобол Арена» в Костанае, вылил на асфальт около 300 граммов бензина и поджег его.

«Тем самым он проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности.

На судебном заседании хулиган признал свою вину и пояснил, что прибыл на парковку вместе со знакомым для видеосъемки горения бензина на асфальте в рамках неформального проекта.

Ранее он познакомился с оператором, и они решили осуществить съемку с использованием автомобиля. После поджога бензина огонь был потушен при участии самого подсудимого и его знакомого.

Суд признал хулигана виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф при отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств, в размере 78 640 тенге.

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