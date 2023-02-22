Поджог по заказу. За уничтоженные огнём автомобили костанайцам суд назначил наказание

В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении С. и Я. за умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В начале июня 2022 года неустановленное следствием лицо предложило С. поджечь автомобиль потерпевшей Кс. за денежное вознаграждение. 10 июня около 03:00 часов С. со своим знакомым Я., находясь в микрорайоне Береке, облили автомобиль потерпевшей бензином и после чего подожгли его.

В результате преступных действий причинен материальный ущерб потерпевшей Кс. на общую сумму 9 356 000 тенге.

Кроме того, в результате поджога возгоранию подверглись и рядом припаркованные четыре автомобиля. Ущерб причинен на общую сумму 4 331 576 тенге, что является крупным ущербом.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимым С. и Я. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. По делу проходят четверо потерпевших.

Подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись, просили суд не лишать свободы, мотивируя возмещением материального ущерба 3 потерпевшим, а также частично потерпевшей Кс.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого С. — чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение потерпевшим имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения. У подсудимого Я. — чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых С. и Я., суд признал совершение ими уголовного правонарушения в группе лиц по предварительному сговору, с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

С учетом личности подсудимых, отсутствия судимости, наличия смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказания обстоятельств, мнение потерпевших по мере наказания, полное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ТОО «Ф», С., К., а также частичное возмещение потерпевшей Кс., судом назначено подсудимым С. и Я. наказание, не связанное с лишением свободы, в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.