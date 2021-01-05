Поехал искать скот и пропал. Сотрудники ЧС спасли мужчину в Костанайской области

На территории Костанайской области при относительно небольшом снежном покрове, столбик термометра продолжает оставаться ниже 20 градусов.



В южном регионе области 3 января года в 70 км от города Аркалык из села Аккошкар, в 10:30 утра, для поиска скота, в сторону города Жескозган на снегоходе выехал мужчина 1963 года рождения и пропал в степи. В 22:50 для поиска мужчины, на автомобилях высокой проходимости нива Бронто- МАРШ и СКБ выехали спасатели Департамента по ЧС в количестве 5!человек. Проехав от поселка Аккошкар в поисках мужчины порядка 250 километров, в 05:00 часов 4 января он был найден на удалении 95 километров от поселка. По прибытию выяснилось что у пострадавшего сломался снегоход, и сотовой связи в этом районе нет. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждался. Пострадавший доставлен по месту жительства в поселок Аккошкар.

Пресс-служба ДЧС Костанайской области рекомендует при зимних неблагоприятных условиях по возможности оставаться дома и ответственно относиться к оповещениям о штормовых предупреждениях. Соблюдая эти простые правила, Вы обезопасите себя и окружающих людей от неблагоприятных последствий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.