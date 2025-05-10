О дорожно-транспортном происшествии на станции Қостанай, сообщила пресс-служба КТЖ.

10 мая в 11:20 на станции Қостанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля.

Проводится служебное расследование.

КТЖ напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при пересечении железнодорожных путей.

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