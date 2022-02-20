Поезд сбил фуру в Костанайской области

Фото ДП Костанайской области
Сегодня в 6.30 на автодороге Алматы –Екатеренбург в 5 километрах от села Пешковка, Федоровского района произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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46 –летний водитель большегрузной автомашины Volvo, выехал на ЖД переезд на запрещающий сигнал семафора, в результате произошло столкновение с поездом, который осуществляет ремонтные работы жд путей.
В результате ДТП водитель большегруза и пассажир – 1978 г.р., получили раздичные травмы и госпитализированы в больницу.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Федоровского отдела полиции.
Было установлено, что водитель направлялся в Россию и затем в в республику Беларусь.
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