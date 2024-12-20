Существенно снизить изношенность грузовых вагонов и локомотивов планируют в Казахстане. Об этом LS сообщили в министерстве транспорта.

По информации ведомства, показатель амортизации локомотивов в ближайшие четыре года планируется снизить с 61% до 44%. Для этого с 2025-го по 2028 год будет приобретено 457 единиц техники. В этом году уже было куплено 113 локомотивов.

Износ грузового парка вагонов составляет 54%. К 2026 году ожидается снижение до 53% за счет обновления парка.

В том числе в 2025 году будет приобретено 187 локомотивов. Из них 50 магистральных грузовых тепловозов, выпущенных на казахстанском заводе, и 32 – в Китае.

Также будут поставлены 45 магистральных электровозов отечественного производства (33 грузовых и 12 пассажирских).

Помимо этого, в страну завезут 60 маневровых тепловозов из КНР.

Кроме того, планируется закупка 1,5 тыс. грузовых полувагонов, произведенных в Казахстане.

«Подвижной состав приобретается за счет заемных и собственных средств «Қазақстан темір жолы» без выделения денег из республиканского бюджета», – уточнили в министерстве.

Между тем, согласно данным КТЖ, с 2019-го по начало 2024 года в страну было завезено 50 новых магистральных грузовых тепловозов (36 единиц в текущем году). Также по договору с китайской компанией планируется закупить 100 маневровых тепловозов с 2024-го по 2026 год.

У отечественных производителей с 2019-го по 2024 год приобретено 394 локомотива и 2,8 тыс. полувагонов. В Минтрансе уточнили, что в этой статистике нет данных частных субъектов предпринимательства.

Что касается экспорта, то, о информации ведомства, компания Wabtec с 2019-го по 2023 год поставила четыре тепловоза в Монголию. В министерстве уточнили, что сроки отправки занимают продолжительное время – до года в среднем.

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