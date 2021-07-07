Поездка в 15 тысяч тенге по платной дороге возмутила Казнет

Пользователи Казнета возмутились тарифом на платных дорогах страны, передает Tengrinews.kz.

В соцсетях один из водителей опубликовал видео с терминала, который рассчитывает стоимость поездки на платной автодороге. Автор ролика указал, что проехал на своем грузовом автотранспорте от Алматы до Жаркента и обратно в общей сложности 600 километров. По окончании поездки счет составил 15 тысяч тенге.

«Завтра уже пешком будем ходить. (…) Как дальше быть?» — посетовал дальнобойщик.

В комментариях многие выразили недоумение. По словам пользователей, тарифы на платных дорогах не соответствуют уровню инфраструктуры. Представляем мнение некоторых из них:

За такую цену каждый километр должны кормить и давать чай, а также предоставлять туалет с душем. А у нас туалеты, боже мой, зайди и задохнись. Даже заходить не охота. Почему как в США не сделают: с душем, нормальным туалетом и кондиционером. Тогда можно за такую дорогу платить. И еще освещение по всей дороге. Тогда согласна платить 15 тысяч.

Свои претензии говорите правительству РК. То, что подняли тариф, это правда. Не зря выходили на митинг наши водители-дальнобойщики. А раз уж подняли и так как нашему правительству наплевать на народ, хотя бы логистические компании должны позаботиться о дорожных расходах.

Ужас, это Казахстан! В Китае тоже все дороги платные, но там нужно платить 20 юаней — это 1000-1500 тенге. И то, рядом есть бесплатная дорога, просто там она длиннее.

Дороги строились на бюджетные деньги, за народные деньги. А такое ощущение, что из личного кармана кого-то из них.

А за что 15 000 тенге? Доставляли морковь с картошкой? Должна быть альтернатива, объездной нету, что ли?

А за что платить такую сумму, за испорченное покрытие, которое не выдерживает жару?

Это не капец. Это вытирание грязных ног о простых жителей Казахстана.

Надо сжечь платные дороги. Это что за цена такая?

Мой муж вообще 23 000 тенге платил.

Также среди комментаторов нашлись и те, у кого удорожание тарифов не вызвало негативных эмоций. Некоторые даже поиронизировали над ситуацией.

Если очень много ежедневно ездить по платной дороге, то и цена для тебя, соответственно, высокая. Катайся по бесплатной дороге, какие проблемы? Сам кайфует от новой дороги, а платить не хочет. Что за люди?

В один конец на 20-тонный грузовик оплачивается 7 500 тенге, а туда-обратно получится 15 000 тенге. Оплачиваем каждый рейс, уж поверьте.

Там, на этой трассе, сейчас интереснее стало с трамплинами из бетона. Из-за этого, может, подорожало. А так до этого не было же.

Наверное, несколько лет не платил, теперь в шоке. Это по-нашему.

Если ты везешь заказ на один миллион, почему бы не оплатить?

В нацкомпании «КазАвтоЖол», которая является оператором всех платных дорог по стране, позже объяснили ситуацию. Сообщается, что действия на видеоролике происходили 4 июля этого года на трассе Алматы — Хоргос.

«Согласно полученным данным, 3 июля был зафиксирован въезд данного грузового транспорта на платный участок дороги в районе села Байсерке. Сумма к оплате — 300 тенге. Далее 4 июля был совершен проезд от Алматы до Жаркента по платному участку в одном направлении. Сумма к оплате — 7 350 тенге. Затем 5 июля был совершен проезд от Жаркента до Алматы. Сумма к оплате также 7 350 тенге. Итого к оплате 15 тысяч тенге для транспортного средства с грузоподъемностью свыше 15 тонн», — пояснили в пресс-службе «КазАвтоЖола».

Также отмечается, что водитель данного грузовика скрыл номер своего авто. Однако технические приборы все же смогли вычислить нарушителя. За этот проступок полицейские составили на мужчину административный протокол, согласно которому предполагается наказание в виде штрафа.