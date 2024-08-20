Поездки до 50 км. Министр поставил точку в вопросе ограничения работы

Министр транспорта Марат Карабаев ответил на недовольство казахстанцев о предложении ввести ограничение для таксистов по перевозкам на расстояния свыше 50 километров, сообщает informburo.kz

«Это не являлось проводимой поправкой со стороны министерства. 50 или 100 км ограничения – неважно, конкретно такое изменение не предполагалось. Это было одно из предложений одного из участников рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов. Такая поправка не готовится и не обсуждается», – сказал глава Минтранса в кулуарах правительства.

При этом он уточнил, что накануне сотрудники ведомства встречались с руководством компании Indrive и пришли к соглашению об отказе в регистрации праворульных машин.

Когда вступит в силу ограничение на продолжительность ежедневной работы для казахстанских таксистов, ответил министр транспорта Марат Карабаев.

«Не в этом году точно. В следующем году, точный месяц я дополнительно скажу. Это тоже требует определённой подготовки как со стороны государственных органов, так и со стороны интернет-агрегаторов, в первую очередь», – сказал глава ведомства в кулуарах правительства.

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