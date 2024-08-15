Погасят задолженность. «Костанай-Су» объявляет о выгодной акции для потребителей в честь 145-летия города

«Костанай-Су» сообщает о проведении акции, приуроченной к 145-летию города Костаная.

Условия акции просты. При полном погашении основного долга за предоставленные услуги в указанный период все начисленные ранее пени будут аннулированы.

Срок проведения акции с 1 августа 2024 года по 31 августа 2024 года.

«Участники акции все категории потребителей. Не упустите возможность выгодно погасить имеющуюся задолженность!», — говорится в сообщении предприятия.

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